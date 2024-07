Alicja Bachleda Curuś z okazji Dnia Dziecka pokazała synka na Instagramie. Gwiazda rzadko publikuje takie fotki, jednak okazja zobowiązywała! Koniecznie jednak musicie zwrócić uwagę na buty Henryka Tadeusza! Są szałowe ;)

Alicja Bachleda Curuś pokazała synka

Henryk, syn Alicji Bachleda Curuś, ma już 7 lat! Widać, że jest bardzo aktywny, a więc buty ledowe to dla niego wielka niespodzianka. Jest bardzo szczęśliwy z prezentu. Ciekawe, czy kupiła mu go mama czy tata, który, jak przyznawała niedawno aktorka, uwielbia go rozpieszczać. Gwiazda złożyła również życzenia wszystkim fanów:

Wszystkim dzieciom, z wieku lub z przekonania :) Umiejmy znajdowac radosc w rzeczach drobnych i codziennych!

Podobają się Wam buty syna Alicji?

Syn Alicji Bachledy Curuś na Instagramie.

Alicja Bachleda Curuś jest dumna z syna!