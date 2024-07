18 stycznia na świat przyszedł synek Aleksandry Szwed, któremu dała na imię Borys. Młoda mama wraz z ojcem, Krzysztofem Białkowskim, skupiają się teraz przede wszystkim na wychowywaniu maleństwa. Przypomnijmy: Ola Szwed wybrała dla syna rzadkie imię. Gwiazda opowiedziała o dziecku i pokazała urocze zdjęcia

Tuż przed zajściem w ciążę, gwiazdka mogła pochwalić się zjawiskową figurą. Po porodzie, przybyło jej kilka kilogramów, które szybko jednak postanowiła zrzucić. Efektami treningów pochwaliła się na swoim Facebooka. Zaznaczyła jednak, że to jeszcze nie jest to, o co jej chodzi. Dodaj, że do stanu przed ciąży brakuje jej jeszcze trochę:

Do stanu "sprzed" jeszcze długa droga ale nie poddajemy się - Work (out) in progresssss… - pisze

Naszym zdaniem wygląda perfekcyjnie. O takiej figurze marzy niejedna gwiazda.

