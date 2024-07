Wczorajsza prezentacja wiosennej ramówki Polsatu była doskonałą okazją dla gwiazd, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Każdy z gości chciał tego wieczoru wyglądać zjawiskowo. Nam w oko wpadły styliziacje: Aleksandry Szwed, Paulina Sykut, Magdy Modrej i Marii Niklińskiej.

Gospodyni programu "Must be the Music", Paulina Sykut, postawiła na świeżą biel w postaci sukienki przed kolana i długimi rękawami z odważnym, jednak nie odsłaniającym za wiele, dekoltem. Gwiazda Polsatu do minimalistycznej kreacji dobrała złotą kopertówkę oraz matowe szpilki w szarym odcieniu.

Aleksandra Szwed na wczorajszej imprezie pojawiła się w nowej fryzurze. Aktorka rozjaśniła włosy w Atelier Kajetan Góra oraz zrobiła sobie delikatną dziewczęcą grzywkę. Na wieczór gwiazda wybrała jasną sukienkę z modnymi w tym sezonie warstwowymi falbankami. Cały look Oli wyglądał lekko, świeżo i bardzo wiosennie.

Maria Niklińska za każdym razem gdy pojawia się na czerwonym dywanie wygląda bardzo dobrze. Wczoraj aktorka postawiła na kreację Lany Nguyen, wyszywaną tysiącem małych kolorowych cekinów, które pięknie mieniły się w świetle fleszy aparatów. Uzupełnieniem stylizacji aktorki była pomarańczowa kopertówka oraz cieliste sandałki wiązane wokół stopy czarnym paseczkiem.

Magda Modra również postawiła na wyrazisty kolor. Prezenterka Polsatu na imprezie pojawiła się w długiej sukni z kuszącym dekoltem na plecach w landrynkowym odcieniu różowego, do której dobrała kontrastującą białą kopertówkę. Dowiedzieliśmy się, że kreacja została zaprojektowana przez mamę gwiazdy.

