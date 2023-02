Julia Wieniawa odsłoniła brzuszek na imprezie Polsatu. Gwiazda zaskoczyła swoją stylizacją 

Julia Wieniawa zaskoczyła swoją stylizacją na imprezie Kobieta Roku Glamour! Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" wyrasta na nową ikonę stylu w polskim show-biznesie? Aktorka doskonale zna się na najnowszych trendach i wie, jak podkreślić swoją urodę. Tak też było i tym razem! Julia Wieniawa pochwaliła się świetną figurą i piękną opalenizną w białej sukience z krótką spódnicą i długim trenem. Jeżeli myślicie, że prosta, jasna sukienka to nudny wybór, to spójrzcie na zaskakujące rysunki na kreacji Julii! Julia Wieniawa zachwyciła na czerwonym dywanie? Julia Wieniawa wybrała dość prosty krój swojej kreacji, ale kolorowe rysunki sprawiają, że z aktorka z pewnością będzie się wyróżniać w tłumie gwiazd. Look gwiazdy serialu "Rodzinka.pl" i nowego hitu Polsatu "Zawsze warto" uzupełniły wiązane sandałki na szpilce i mała czarna torebka. Spójrzcie na zaskakującą suknię Julii Wieniawy! Podoba się Wam najnowszy look aktorki? Co ciekawe, młoda gwiazda podczas relacji na InstaStories zdradziła, że sama malowała się na imprezę. Udany makijaż? Zobacz także: Pierwszy odcinek "Zawsze warto" już za nami. Serial spodobał się widzom Polsatu? Komentarze są jednoznaczne! Julia Wieniawa na czerwonym dywanie. Podoba się Wam look aktorki?