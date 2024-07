1 z 46

W warszawskim klubie Space telewizja Polsat zdradziła tajemnice swojej wiosennej ramówki. Na hucznej imprezie pojawiło się mnóstwo znanych twarzy - gwiazd seriali, programów telewizyjnych, sportowych czy informacyjnych. Piękne kreacje, stylowe fryzury czy garnitury szyte na miarę nie przyćmiły jednak tego, co najważniejsze czyli samej ramówki stacji.

Na wielki hit zapowiada się nowy serial kryminalny "Na krawędzi". Kolejną nowością Polsatu jest program "Kalambury z gwiazdami", który poprowadzi Piotr Gąsowski. Pomysł na program został oparty na jednej z najpopularniejszych na świecie gier towarzyskich. Nowością jest także serial paradokumentalny "Zdrady".

Oczywiście nie zabraknie także starych, sprawdzonych pozycji jak "Przyjaciółki", "Pierwsza miłość", "Świat według Kiepskich", "Dlaczego ja", "Trudne sprawy", "Malanowski i partnerzy", oraz programów "Tylko taniec. Got to dance" oraz "Tylko muzyka. Must be the music".

Na wiosennej ramówce pojawiły się prawie wszystkie gwiazdy słonecznej stacji. Konferencję poprowadzili Paulina Sykut i Maciej Dwobor, a na czerwonym dywanie pozowali np. Anna Jujka (nowa jurorka "Got to dance"), Agata Młynarska, Natalia Klimas, Agnieszka Popielewicz, Maria Niklińska, Tomasz Ciachorowski czy Magdalena Stużyńska. Brakowało tylko Małgorzaty Sochy, która ze względu na ciążę unika ostatnio wszystkich wydarzeń publicznych.

Zobacz: Zdradzamy szczegóły ciąży Małgorzaty Sochy

Kto wyglądał najlepiej?