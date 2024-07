Ola Kwaśniewska to gwiazda, która bardzo dba o swoją prywatność. Kilka miesięcy temu zrezygnowała z pozowania na ściankach i uczestniczenia w celebryckich imprezach. Ostatni czas był dla niej szczególnie trudny ze względu na zakończoną współpracę z nieuczciwą menadżerką, Małgorzatą Herde. Przypomnijmy: Szok! Herbuś i Kwaśniewska nie otrzymywały od Herde wynagrodzeń

O tym, że Kwaśniewska wycofała się z publicznego życia rozpisywały się wszystkie tabloidy, przypisując temu kryzys w małżeństwie. Okazuje się jednak, że była to świadoma decyzja, a jej związek nie przeżywa żadnego kryzysu. Przerwa na jaką zdecydowała się żona Kuby Badacha potrzebna jej była po to, aby zregenerować siły i odpocząć od plotek, które nieustannie pojawiały się w mediach. Gwiazda przytoczyła zabawną anegdotę i przyznała, że czasami sama staje się autorką tego, co możemy na jej temat przeczytać:

Pamiętam, że kiedyś byłam ciągnięta za język w sprawie moich planów zawodowych, a akurat byłam w przededniu podpisania umowy z "Małą Czarną" i za bardzo nie mogłam o tym mówić. Powiedziałam, że rzeczywiście jest taki projekt, na który bardzo się cieszę. Dziennikarka powiedziała, że wie - zagram w filmie. Nie mogłam się powstrzymać, niestety, i powiedziałam, że dokładnie tak. Kręcimy niskobudżetową produkcję, to jest remake "Casablanki", kręcimy to w Górze Kalwarii, zagram główną rolę itd. Po prostu gadałam jak potłuczona i wydawało mi się, że to było oczywiste, że żartuję. Dwa dni później zadzwoniono do mnie z telewizyjnej Panoramy i zapytano, kto będzie reżyserował ten film, bo nie mogą nigdzie doszukać informacji - opowiedziała serwisowi Newseria.pl

A jak skomentowała swoją nieobecność w mediach?

Byłam zmęczona, bo każde moje publiczne pojawienie się skutkowało falą plotek, które potem urastały do rangi informacji. Szczerze mówiąc, bardzo mi się przyjemnie żyło przez ostatnich kilka miesięcy bez tego szumu – wyznała Aleksandra Kwaśniewska.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu Ola Kwaśniewska pojawiła się jako ambasadorka akcji "Kupując - Pomagasz", którą wspierała w schronisku Na Paluchu.

