Aleksander Mackiewicz zaraz po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" spotkał się z lawiną komentarzy o swoim wielkim talencie tanecznym. Niestety, w sieci pojawił się również zaskakujący komentarz w którym internautka zarzuciła Mackiewiczowi, że udaje amatora a tak naprawdę jest profesjonalnym tancerzem. Pomimo zdementowania plotek internauci nie odpuszczali, ale teraz wszystko stało się jasne.

Aleks Mackiewicz był wyraźnie zirytowany sytuacją, w której fani programu "Taniec z Gwiazdami" posądzają go o oszustwo! Internauci zarzucili mu, że był kiedyś tancerzem, a teraz kreuje się na laika. Aleks Mackiewicz podkreślał, że istnieje inny Aleksander Mackiewicz mieszkający w Niemczech i to on w przeszłości wygrywał turnieje taneczne.

Proszę doczytać dokładnie. Aleksander Mackiewicz z Niemiec to nie ja.Jest to dla mnie komplement, że jestem kojarzony z mistrzem tańca z Niemiec. No, ale to nie ja. Poprosiłem o kontakt z tym panem, bo to fajna zbieżność imienia i nazwiska. Sam zacząłem ten temat googlować, natomiast ten pan jest ode mnie starszy. Był mistrzem, kiedy ja byłem nastolatkiem za barem, jest Niemcem, no to nie ja! Bardzo proszę dokładnie googlować. Ten pan jest Niemcem, seniorem i tancerzem. Informacje o nim i jego klubie są dostępne. To po prostu nie ja

- pisał wtedy Mackiewicz.