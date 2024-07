Ten rok był dla Aleksandry Kwaśniewskiej zupełnie inny niż poprzednie. Zaczął się od skandalu z menadżerką w roli głównej, który najwyraźniej skutecznie zniechęcił gwiazdę do wizyt na salonach - można je policzyć dosłownie na palcach jednej ręki. Afera sprawiła też, że finansami Oli na nowo zainteresowały się tabloidy, które snuły rozmaite historie na ten temat. Przypomnijmy: O zarobkach Kwaśniewskiej krążą legendy. Ile naprawdę zarabia gwiazda?

Kariera Kwaśniewskiej również stanęła w miejscu. Sporo mówiono o nowym programie, który miała poprowadzić w jesiennej ramówce Polsat Cafe, ale skończyło się tylko na plotkach. Co więcej, prasa zaczęła też doszukiwać się znamion kryzysu w małżeństwie Oli z Kubą Badachem. Na jeden z meczów siatkówki gwiazda przyszła ostatnio z tajemniczym mężczyzną, co szybko stało się trampoliną do domysłów i kolejnych spekulacji. W końcu głos zabrała Jolanta Kwaśniewska, która postanowiła sprostować wszystkie doniesienia na temat córki.



Każdy ma różne etapy w życiu. Mnie się wydaje, że moje dziecko po prostu chce trochę odsapnąć. (O rozstaniu z mężem) Jak Ola mogłaby się rozstać z tak fantastycznym człowiekiem?! Mam cudownego zięcia. Ja życzę im jak najlepiej. Niech ich małżeństwo dalej trwa! - tłumaczy w "Show" Jolanta Kwaśniewska.

Tęsknicie za Olą w mediach?

