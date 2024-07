Nie sposób nie zauważyć, że Aleksandra Kwaśniewska wycofała się trochę z życia publicznego. Córka byłego prezydenta dopiero w połowie kwietnia wróciła na salony, pojawiając się na premierze spektaklu "Chopin musi umrzeć" (zobacz) i podczas minionego Fashion Weeku w Łodzi (zobacz). Media od razu obwieściły wielki powrót celebrytki na salony i zaczęły spekulować, że wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Tymczasem okazuje się, że za wcześnie na decyzje o macierzyństwie w życiu Oli.

Kwaśniewska nigdy nie komentuje doniesień na swój temat. Dla magazynu "Flesz" gwiazda postanowiła zrobić wyjątek i opowiedziała o swoich planach na najbliższe miesiące.

- Zeszły rok wyeksploatował mnie medialnie dużo bardziej, niż bym sobie tego życzyła. Miałam nadzieję, że kiedy ograniczę moją obecność w mediach do obowiązków zawodowych, czyli współprowadzenia programu "Mała czarna" i przeprowadzania wywiadów w "Vivie!", to rozbuchane zainteresowanie moim życiem prywatnym się zmniejszy - żali się Aleksandra. Szczerze mówiąc, gdy widzę te reakcje na moje sporadyczne wyjścia, doszukiwanie się za każdym razem dodatkowych kilogramów na brzuchu lub twarzy, to zastanawiam się, czy jednak nie lepiej dalej siedzieć w domu - dodaje.