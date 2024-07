Chociaż za nimi ślub roku to dopiero teraz zamieszkają razem w swoim rodzinnym apartamencie. Jak dowiedział się magazyn "Flesz", Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach już w maju wprowadzą się do 180-metrowego mieszkania na warszawskim Wilanowie. Ze względu na przedłużony czas oczekiwania na wykończenie rodzinnego gniazdka, para dopieściła je w każdym detalu pod czujnym okiem zaprzyjaźnionego architekta.

"Flesz" donosi, że wnętrze jest bardzo przytulne, dominują w nim jasne kolory, które wybrała Ola. Kuba natomiast będzie miał własne studio nagraniowe, które również urządziła Prezydentówna.

- Badach ma staroświeckie podejście do związku i rodziny. To kobieta ma dbać o ich dom i ognisko domowe, co Oli bardzo odpowiada - mówi "Fleszowi" znajomy pary.