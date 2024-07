Aksamit to pluszowy materiał z połyskiem, który przez lata był w trendowej rezerwie. Jednak tej jesieni warto pomyśleć o marynarce, sukience, czy nawet całym garniturze z tej tkaniny!

Aksamitem zachwycił się m.in. nowojorski duet Proezna Schouler, a nawet Marc Jacobs. Materiał najlepiej prezentuje się w głębokich odcieniach zieleni, czerwieni i purpury. Jednak jak widać na zdjęciu z Nicole Kidman, świetnie pasuje też do wieczorowych kreacji.



Jak oceniasz ten trend?



Od lewej: Marc by Marc Jacobs, Nicole Kidman w sukience Proenza Schouler, Tory Burch.

jm