Christina Aguilera próbuje rozstać się z mężem już od jakiegoś czasu. Doszło nawet do kuriozalnej sytuacji - Aguilera sypiała pod jednym dachem z mężem i... kochankiem. Wszystko przez to, że nie potrafili się dogadać co do opieki nad synem. Kwestią sporną był też dość spory majątek piosenkarki, a także ich wspólne długi.

Po długich negocjacjach udało wypracować porozumienie po którym Jordan Bratman w końcu się podpisał. Dokument mówi, że data ostatecznego podziału dóbr małżeńskich zostanie dopiero określona. Ale już wiadomo na pewno, że Bratman musi wyprowadzić się z domu, który od teraz należy w całości do jego Christiny.

Ustalono także podział opieki nad ich 2 - letnim synkiem. Jednak Christina i Jordan nie chcą ujawniać szczegółow tego zapisu.

Wreszcie Christina będzie mogła oddać się w całości nowemu uczuciu. Czekamy zatem kiedy ponownie Christina wyjdzie za mąż, a to już może być całkiem nie długo...