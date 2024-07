Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak odpoczywali na Mazurach. Co tam robili? Bawili się na ślubie znajomych z telewizji. Wystawna uroczystość na Mazurach zgromadziła też inne gwiazdy - w tym Katarzynę Kolendę-Zaleską czy Karolinę Ferenstein-Kraśko.

Agnieszka Woźniak-Starak po powrocie z nagrań "Azja Express 2" odpoczywa teraz w Polsce od tropików i spędza dużo czasu z ukochanym mężem, za którym w Indiach na pewno tęskniła.

Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, wiemy o sobie wszystko i lubimy się razem bawić. Oboje jesteśmy dojrzałymi ludźmi, więc bardzo dbamy o to, co nas łączy. Jak mówi Piotr, trzeba dbać o szczegóły. Ciągle mnie zaskakuje. On w ogóle jest szalonym przypadkiem... Ale gdyby nie był, nie wyszłabym za niego - powiedziała w wywiadzie dla Glamour o swoim mężu.