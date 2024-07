Robert Karaś zorganizował wycieczkę niespodziankę i zabrał Agnieszkę Włodarczyk oraz ich synka do Mediolanu. Aktorka chętnie dzieli się pięknymi fotkami z tego miejsca, jednak fani szczególną uwagę zwrócili na jej najnowsze zdjęcie. Gwiazda pozuje na balkonie w obcisłym body, a internauci komplementują jej naturalne piękno.

- Uwielbiam Pani zdjęcia bez miliona filtrów i retuszu. Naturalnie piękna - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie sami!

Agnieszka Włodarczyk zachwyciła fanów zdjęciem w obcisłym body

Agnieszka Włodarczyk jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co słychać u aktorki. W mediach społecznościowych gwiazdy nie brakuje rodzinnych zdjęć z ukochanym Robertem Karasiem i synkiem Milanem, który przyszedł na świat w ubiegłym roku. Tym razem aktorka postanowiła zrelacjonować swoją rodzinną podróż do Mediolanu. Jak się okazało, był to wyjazd niespodzianka zorganizowany przez jej ukochanego.

- Milan w Milano. Robert wczoraj poinformował nas o wycieczce niespodziance. Więc szybko się spakowałam i jesteśmy. Mamy zamiar spacerować, pić dobrą latte macchiato, jeść pizze i pyszne lody - pisała wówczas Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk postanowiła pochwalić się również swoim wyjątkowym portretem, który wykonał jej partner. Widzimy na nim piękną aktorkę, która pozuje w obcisłym body na balkonie, a w tle pojawiają się wspaniałe widoki z Mediolanu.

W obiektywie ukochanego - napisała Agnieszka Włodarczyk

Fani są pod ogromnym wrażeniem naturalności gwiazdy. Agnieszka Włodarczyk w swoich mediach społecznościowych zawsze stawia na szczerość i naturalność, za co internauci bardzo ją doceniają. Również i tym razem zostawili aktorce mnóstwo komplementów.

- Bez botoksu, naturalna i piękna - Aga właśnie taką jesteś na żywo jak dziewczynka śliczna - Uwielbiam Pani zdjęcia bez miliona filtrów i retuszu. Naturalnie piękna - Piękna kobieta pokazana w obiektywie kochającego mężczyzny - pisali zachwyceni fani.

W pełni zgadzamy się z opiniami fanów Agnieszki Włodarczyk! Oby więcej takiej szczerości i naturalności w polskim show biznesie.

