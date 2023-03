Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś biorą ślub! Zakochani pochwalili się swoim szczęściem

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś szykują się do ślubu! Zakochani już od kilku lat są razem, ale do tej pory nie powiedzieli sobie "tak". Teraz okazuje się, że już wkrótce to się zmieni! Partner aktorki podczas relacji na InstaStories odpowiadał na pytania internautów i w pewnym momencie zdradził, że razem z ukochaną zaplanowali już ślub. Wiadomo nawet, kiedy odbędzie się uroczystość.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś szykują się do ślubu

Agnieszka Włodarczyk i jej młodszy o osiem lat partner już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Zakochani w lipcu 2021 roku zostali rodzicami, a na świecie pojawił się wówczas ich syn, Milan. Od narodzin dziecka aktorka skupiła się na swoim życiu prywatnym, ale fani cały czas mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama, gdzie zgromadziła już ponad 330 tys. obserwatorów. Gwiazda chętnie pokazuje, jak dziś wygląda jej życie i nie boi się poruszać ważnych tematów. Jakiś czas temu Agnieszka Włodarczyk napisała o depresji, czym poruszyła swoich fanów.

Teraz z kolei Agnieszka Włodarczyk, właśnie za pośrednictwem Instagrama, pochwaliła się swoim szczęściem. Aktorka udostępniła bowiem komentarz swojego partnera, który ogłosił, że wkrótce biorą ślub!

Ustaliliśmy z Agnieszką, że na koniec roku bierzemy ślub- napisał Robert Karaś. Dokładnej daty nie zdradzę- dodał.

Wygląda więc na to, że już wkrótce zakochani powiedzą sobie "tak"! Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś do tej pory nie zdradzili więcej szczegółów i nie wiadomo, czy rozpoczęły się już przygotowania do uroczystości. Nie wiadomo również, gdzie odbędzie się ceremonia i kto się na niej pojawi. Myślicie, że wkrótce Agnieszka Włodarczyk uchyli rąbka tajemnicy na temat swojego ślubu?

My już teraz czekamy na pierwsze ślubne zdjęcia Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia. O tym ślubie z pewnością będzie głośno!