Agnieszka Łyczakowska z 4. edycji kontrowersyjnego show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia" właśnie skończyła 34 lata. Z tej wyjątkowej okazji opublikowała na swoim Instagramie refleksyjny wpis: Jest to piękna cyfra i nie chciałabym się cofnąć i mieć ponownie 20 lat… - pisze uczestniczka show. Na jej profilu nie zabrakło także relacji z urodzinowego dnia. Jak go spędziła? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka świętuje urodziny Agnieszka i Wojtek ze ślubnego eksperymentu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są najlepszym dowodem na to, że na oczach milina widzów można odnaleźć swoją miłość. Pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło - połączyło ich wyjątkowe poczucie humoru oraz dystans do siebie i świata. Długo nie trzeba było także czekać na dobre wieści od tej dwójki tuż po zakończeniu programu. Zakochani do teraz kontynuują swoją wspólną przygodę, już w towarzystwie małej Antosi. Uczestniczka show ma coraz więcej powodów do radości. Nie tak dawno Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrali się na pierwsze zagraniczne wakacje z Tosią . Teraz natomiast Łyczakowska świętowała 34. urodziny. Uczestniczka nie zamierza jednak ubolewać nad mijającym czasem, a wręcz przeciwnie. Na swoim Instagramowym profilu opublikowała wpis, z którego wynika, że właśnie teraz jest naprawdę szczęśliwa: - Skończone 34🎈 I wiecie co?! Jest to piękna cyfra i nie chciałabym się cofnąć i mieć ponownie 20 lat… Jestem w miejscu, do którego zawsze chciałam dojść, w miejscu w którym mam to o czym marzyłam i z każdym rokiem będzie piękniej❤️ Bo nie cyfra czyni człowieka i to co sobą reprezentuje tylko to co ma w sobie i to co daje innym. Dziękuje moim bliskim, którzy przy mnie są i mnie wspierają przez cały czas. Kocham...