Agnieszka Włodarczyk wyjechała do Azji kręcić program "Azja Express" w trudnym momencie swojego życia. Rozstała się właśnie po długim związku z Mikołajem Krawczykiem. Czy taka ucieczka w przygodę, w ekstremalną podróż, była jej w tym momencie potrzebna?

Odpowiem ci jednym zdaniem: chciałam oderwania od codzienności i potrzebowałam ciekawych, mocnych emocji na tym etapie życia" - mówi w rozmowie z Fleszem Agnieszka Włodarczyk.

Jej wieloletnia przyjaciółka Maria Konarowska, która postanowiła ja wspierać w tym trudnym momencie życia, dodaje:

Ja wierzę, że życie często samo podsuwa nam dobre rozwiązania. Wtedy dzieje się właśnie to, co powinno się wydarzyć", mówi Konarowska.

Obie dziewczyny wierzą, że nic się nie dzieje przez przypadek! Agnieszka dostała propozycję, by wziąć udział w tym programie, kiedy obie przyjaciółki marzyły, by wyjechać do Indonezji. I jak tu nie wierzyć w przeznaczenie?

