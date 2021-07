Agnieszka Włodarczyk urodziła! Zdradziła imię dziecka. Mało kto o takim słyszał!

Agnieszka Włodarczyk szykuje się do pięknej życiowej roli - niebawem zostanie mamą! 40-letnia gwiazda pod koniec stycznia ogłosiła, że jest w ciąży . Poród aktorki zbliża się wielkimi krokami, a - jak wiadomo - oznacza on prawdziwą rewolucję w życiu i domu. Wymaga też specjalnych przygotowań. Paparazzi spotkali w weekend Agnieszkę Włodarczyk w jednym z marketów budowlanych. Nie kupowała jednak mebelków dla dziecka, ani farb do odmalowania dzięcięcego pokoiku, a... Zreszta sami zobaczcie. Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk ostro o efekcie fit-matek: "Normalnie jedzące wyglądają na hipopotamy?" Agnieszka Włodarczyk na zakupach Włodarczyk pojawiła się w jednym z wielkich marketów budowlanych, by kupić kosze zewnętrzne do segregacji śmieci. Na szczęście ciężkiego zakupu nie musiała targać sama, mogła liczyć na pomoc. Widać, że ciąża służy aktorce. Jest uśmiechnięta i wygląda na szczęśliwą. Jakiś czas uznała, że długo nie chciała zostać mamą - dopiero po "40" poczuła instynkt macierzyński. Jakiś czas temu aktorka skarżyła się, że usłyszała od obcego mężczyzny "O już końcówka?". Nie było dla niej miłe. Mówienie kobiecie w ciąży: "O już końcówka?"! Proszę tak nie mówić! Nie wiadomo, jaki która ma brzuch, może zrobić się przykro. (...) Ja od szóstego miesiąca miałam spory brzuch i wszyscy zaczęli się rozpisywać, że zaraz rodzę. To nie jest kurde przyjemne. Ruszmy czasem myślenie i nie komentujmy. - mówi otwarcie aktorka w relacji na Instastory. Do tej pory jednak gwiazda nie zdecydowała się wyjawić, czy na świecie pojawi się chłopczyk, czy też dziewczynka, choć płeć dziecka poznała już w 12. tygodniu ciąży....