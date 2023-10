Agnieszka Włodarczyk od trzech lat jest w związku z triathlonistą Robertem Karasiem. Para nie czekała zbyt długo i po roku urodził im się syn, Milan. Pomimo krótkiego stażu ich związku, para świetnie się razem dogaduje. Aktorka nawet pozwoliła swojemu partnerowi na skrócenie jej włosów w domowych warunkach. Internautki są zachwycone umiejętnościami sportowca.

Reklama

Choć nie często widzimy parę na branżowych imprezach czy tzw. ściankach, to w mediach społecznościowych chętnie pokazują urywki z ich prywatnego życia. Filmik, na którym partner aktorki skraca jej włosy, zrobił furorę wśród internautek.

Agnieszka Włodarczyk ma nową fryzurę. Robert Karaś chwycił za nożyczki

Ostatnio pisaliśmy o niepokojących wieściach w sprawie partnera Agnieszki Włodarczyk, który miał problemy ze zdrowiem. Na szczęście widać, że sportowiec ma się już lepiej, a zakochani postanowili pokazać na Instagramie, jak świetnie się dogadują.

Robert Karaś chwycił za nożyczki, by zadowolić swoją ukochaną. Aktorka nie chciała czekać na wizytę u fryzjera więc postanowiła poprosić o przysługę swojego partnera. Jak myślicie, czy był to dobry pomysł?

Kiedy nie masz ochoty czekać na odległy termin wizyty do fryzjera???? Też tak macie? - zapytała Agnieszka Włodarczyk.

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk ma dość pytań o Roberta Karasia: "Rozumiem ten szał, ale ja mam normalne życie"

Agnieszka Włodarczyk chętnie publikuje urywki ze swojego życia na swoim Instagramie, który liczy już prawie 350 tysięcy obserwujących. Gdy na jej profilu pojawił się filmik z Robertem, internautki od razu ruszyły z pochwałami w jego stronę. Nie zabrakło również żartobliwych, ale przyjaznych komentarzy.

- To się nazywa zaufanie w związku ???????????? - Robert jak się wczuł ???? - Czasy pandemii przypomniały mi się! ;) - Robert to człowiek orkiestra! ???????? Mój mąż jakby mi podciął końcówki to bym się musiała później ogolić ???? - pisały internautki.

Pomimo zachwytu internautek, Robert nie był dumny ze swojej pracy. Uznał, że ściął włosy nieprawidłowo i nie są one równe. Agnieszka jednak zbytnio się nie przejęła, poinstruowała ukochanego co ma zrobić dalej, a na koniec uśmiechając się do kamery zakończyła nagrywanie.

Zobacz także

- Już, to wszystko? Weź teraz je rozczesz - powiedziała Agnieszka. - Bardzo krzywo jest wszystko, jest źle. Jest tragedia -odpowiedział Robert.

Instagram/agnieszkawlodarczykofficial

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są już po ślubie? Jest komentarz aktorki

Po narodzinach synka aktorka skupia się na swojej rodzinnie, spędza czas z synkiem Milanem i wspiera swojego partnera w sportowych wyzwaniach. Ostatnio, partner gwiazdy znów walczył w 10-krotny Ironmanie, w którym musiał pokonać aż 1800 km jazdy na rowerze, 422 km biegu i 38 km pływania. Agnieszka bardzo martwiła się o ukochanego, na szczęście znów są razem i emanują wspólnym szczęściem na Instagramie.

Reklama

Podobał Wam się filmik z udziałem pary?

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial