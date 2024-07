Sandra Kubicka i Baron to jedna z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Zakochani chętnie dzielą się swoim życiem w sieci i właśnie za pośrednictwem Instagrama przekazali odbiorcom wspaniałe wieści. Aż trudno uwierzyć, że to już!

To zdecydowanie wyjątkowy rok dla Sandry Kubickiej i Barona, bo w ich życiu dzieje się wiele przełomowych momentów. W kwietniu Kubicka i Baron pobrali się, a kilka tygodni później powitali na świecie synka, Leonarda. Oprócz tego zakochani urządzają też swoje wymarzone gniazdko, do którego wkrótce się przeprowadzą.

Jak widać, sporo się u nich dzieje - a czy pamiętacie, kiedy w ogóle zaczęła się ich miłosna historia? Jak się okazało, było to dokładnie trzy lata temu i właśnie zakochani przekazali radosne wieści na ten temat!

To właśnie dziś, 13 lipca 2024 roku, Sandra Kubicka i Baron świętują swoją 3. rocznicę związku. Z tej okazji na Instagramach pary pojawił się piękny post napisany przez modelkę.

Happy anniversary my love. Gdy mówią Ci ,,marry your best friend'' uwierz im. Nigdy z nikim się tyle nie śmieje co z @alekbaron. Znamy się znacznie dłużej, ale od 3 lat jest moim ulubionym człowiekiem. Gdybym wiedziała, że będzie tak super, wróciłabym wcześniej do Polski. Dziękuję Ci za najpiękniejsze 3 lata i owoc naszej miłości, naszego synka Leonarda. Kocham Cię Mężu, jeszcze wiele przed nami. To mój ulubiony filmik z 2021r. gdy wstydziliśmy się powiedzieć, co czujemy, więc śpiewaliśmy sobie piosenki o miłości

- napisała Sandra Kubicka w swoim poście na Instagramie