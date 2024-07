Ostatnio pojawiła się informacja jakoby Mikołaj Krawczyk nie dbał o swoje dzieci. Jego była partnerka Aneta Zając podała go do sądu, gdyż przestał płacić pieniądze na bliźniaków. Przypomnijmy: Zając podała Krawczyka do sądu o alimenty!

Krawczyk wysłał do naszej redakcji maila, w którym przedstawił własną wersję wydarzeń.

- Co miesiąc zasilam wskazane mi konto, kwotą której wysokość ustaliliśmy wspólnie z matką moich synów. A od końca marca płacę kwotę zabezpieczoną prawnie - czytamy w wiadomości od aktora.

Odkąd Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk są parą, kolorowa prasa bardzo interesuje się ich życiem prywatnym. W mediach już wielokrotnie pojawiały się plotyki na temat gwiazdorskiej pary. Być może ktoś chce zaszkodzić ich szczęściu? Szczególnie, że para planuje w tym roku ślub. Zobacz: Ślub Włodarczyk i Krawczyka w tym roku

Zakochani Mikołaj i Agnieszka na salonach: