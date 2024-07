Agnieszka Szulim spotkała byłych prowadzących "Top Gear"! Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond - to trójka znana wszystkim fanom motoryzacji. Mimo, że panowie nie prowadzą już kultowego programu "Top Gear" wciąż są ikonami dla wielbicieli samochodów. A na pewno należy do nich Agnieszka Szulim!

Agnieszka Szulim pokazała zdjęcia z gwiazdami "Top Gear"

Dziennikarka musiała sobotnie popołudnie spędzić w pracy, ale za to w świetnym towarzystwie. Wydarzenie, jakim jest Verva Street Racing, przyciąga zawsze wielu fanów motoryzacji. Agnieszka Szulim nie mogła odmówić sobie selfie z gwiazdorami kultowego programu "Top Gear". Panowie poprowadzą na warszawskim Stadionie Narodowym niezwykłe show motoryzacyjne. Szulim nie kryje podekscytowania i sama przyznała, że kocha swoją pracę za to, że czasem może spotkać ludzi, których jest fanką od wielu lat. Zobaczcie zdjęcia!

Agnieszka Szulim zaprosiła do selfie Jamesa May'a i Richarda Hammonda

#lovemyjob ;) #vervastreetracing2015 #TopGear Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Szulim (@aganajezykach) 24 Paź, 2015 o 5:05 PDT

Agnieszka Szulim i Jeremy Clarkson na Verva Street Racing



#helloł #takapraca #ażmnieucięłozwrażenia ;) #vervastreetracing2015 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Szulim (@aganajezykach) 24 Paź, 2015 o 5:01 PDT

Agnieszka Szulim uwielbia szybkie samochody