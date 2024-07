Piotr Woźniak-Starak podobnie jak Agnieszka Szulim przeszedł na dietę pudełkową? Podobno dziennikarka chce, aby jej ukochany nieco zeszczuplał do ślubu. Czy mu się to uda?

Reklama

Agnieszka Szulim odchudza Piotra Woźniaka-Staraka

Jak wielokrotnie pisaliśmy Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak planują wziąć ślub. Fryzjerka prezenterki zdradziła nawet, kiedy to nastąpi. W tym ważnym dniu każda panna młoda i każdy pan młody chce prezentować się jak najlepiej. Pewnie dlatego zakochani zdecydowali się przejść na tzw. "dietę pudełkową". Najpierw zrobiła to Agnieszka, a teraz - jak donosi tygodnik "Gwiazdy" - dołączył do niej milioner:

Piotr także jest na tzw. pudełkach - zdradził informator gazety.

To jednak nie wszystko. Podobno odkąd producent filmowy związał się z gwiazdą, bardziej zaczął dbać o swój wygląd:

Piotr, odkąd spotyka się z Agnieszką, przykłada większą wagę do swojego wizerunku. W końcu pokazywanie się z ikoną mody u boku zobowiązuje. Ci, którzy go znają od lat już dawno zauważyli, że jest znacznie szczuplejszy niż przed rokiem. I fantazyjniej się ubiera.

Też tak sądzicie?

Zobacz także

Zobacz: Za kim tęskni Agnieszka Szulim? To była bardzo ważna osoba w jej życiu...

Agnieszka Szulim chce, aby Piotr Woźniak-Starak schudł przed ślubem

Oboje są na diecie pudełkowej

Czy Piotr Woźniak-Starak ma się z czego odchudzać?