Agnieszka Szulim w ostatnim czasie znów trafiła na czołówki gazet, ale chyba nie z powodów, których by sobie życzyła. Głośna afera z Dodą i awantura w Chorzowie to wciąż jeden z najgorętszych tematów w show-biznesie, a na jaw niemal codziennie wychodzą nowe fakty. Przypomnijmy: Znamy nowe kulisy interwencji policji w sprawie Dody i Szulim

Natomiast już za dwa tygodnie startuje trzeci sezon programu "Na Językach", którego Agnieszka jest prowadzącą. W poprzednich mogliśmy oglądać ją w kilku materiałach, podczas których demaskowała mechanizmy rządzące światem mediów i celebrytów. Na potrzeby programu została piosenkarką, pokazała się bez makijażu i po kolosalnym retuszu. Zobacz: Mamy zdjęcie Szulim bez makijażu. Widać różnicę?

Czy doczekamy się podobnych materiałów również w nadchodzących odcinkach? W rozmowie z AfterParty.pl Szulim przyznała, że należą one do jej ulubionych i jeden został już zaplanowany. Nie ukrywa, że ma nadzieję, iż weźmie w nim udział, bo to dla niej olbrzymia frajda.



Bardzo lubię te materiały, gdzie mogłam na sobie pokazać różne ciekawe rzeczy, jak to wygląda od środka. Jeden materiał już mogę zdradzić, że szykujemy. Nie powiem o czym będzie, ale też taki, który pokazuje jak coś powstaje. Mam nadzieję, że wezmę w nim udział, bo to może być bardzo zabawne. Kulisy i mechanizmy, które rządzą show-biznesem to jest to, co interesuje nas najbardziej. I jesteśmy zadowoleni, jak udaje nam się do tego jądra dotrzeć i pokazać coś więcej niż inni. Przygotowaliśmy sporo ciekawych tematów, pracujemy nad kolejnymi, więc myślę, że będzie ciekawie - zapowiada w rozmowie z nami.

Agnieszka dodaje również, że tematów do zrealizowania w programie nie brakuje, szczególnie, że w przerwie zimowej wydarzyło się naprawdę wiele. Redakcja nie zamierza jednak koncentrować się bardziej na danym temacie i osobie bardziej. Czy to oznacza, że zabraknie materiału o aferze z Dodą?



Jak sobie przypomnę naszą redakcyjną tablicę i tematy na niej zapisane to jest bardzo różnorodnie muszę przyznać i chyba nie wygląda na razie na to, żebyśmy się na kimś albo na czymś mieli koncentrować mniej lub bardziej. Nie było nas trzy miesiące na antenie i rzeczywiście sporo się wydarzyło. Też nie mogę zdradzać za dużo, ale zapraszam wszystkich przed telewizory - zachęca w rozmowie z AfterParty.pl Szulim.

Będziecie oglądać kolejny sezon "Na Językach"? Powinni poruszyć w nim temat Dody?

