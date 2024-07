Agnieszka Szulim ma nowego psa! Dziennikarka podzieliła się tą radosną nowiną ze swoimi fanami. Fotka Agnieszki przytulonej do nowego pupila pojawiła się na Instagramie gwiazdy, a jej bohaterką jest jamnik o imieniu Dżudi. To uroczy jamnik, a jak wiadomo to jedna z najsympatyczniejszych ras psów. Nowy psiak pojawił się w domu Agnieszki Szulim na miejsce suczki Figii, która niedawno przegrała walkę z nowotworem. Prezenterka zdradziła, że tak naprawdę nikt jej nie zastąpi, lecz nowy pies już zdołał skraść jej serce. Okazuje się, że nowy pies Agnieszki też jest gwiazdą. Zagrał już nawet w pewnym filmie. ;)

No i mam.. jamnika. Poznajcie Dżudi. Dżudi zagrała w "Sztuce kochania" psa Michaliny Wisłockiej, która była wielką fanką jamników. Okazało się, że nasza "gwiazda" trafiła na plan z fundacji @sosdlajamnikow i szuka domu. Przypadek? Nie sądzę. Figa trafiła do mnie z planu sesji zdjęciowej dla Vivy!, Dżudi z planu "Sztuki kochania". Widać tak miało być! Żaden pies nie zastąpi mi Figulca, bo jej się nie da zastąpić, ale już kocham tę długą wariatkę. Trzymajcie kciuki! #adoptuj #niekupuj #jamnikiwpotrzebie Ps. Pod opieką fundacji jest jeszcze wiele jamników, które szukają miłości i domu! - napisała Agnieszka Szulim na swoim profilu.

Prezenterka słynie ze swojej miłości do zwierząt, dlatego swój wpis zakończyła apelem o adoptowanie psiaków w potrzebie. Brawo, Agnieszka!

Agnieszka Szulim ma nowego psiaka! Pochwaliła się fotką na Instagramie.

Dżudi już skradła serce dziennikarki! I nic dziwnego! Jest przesłodka! Zobaczcie sami!

Gwiazda niedawno pożegnała ukochaną suczkę Figę.