Podobno Agnieszka Szulim i Agnieszka Włodarczyk się nie lubią. Tak czytamy w gazecie "Fakt". Powód? Włodarczyk pamięta jak Szulim wyśmiewała ją w swoim programie "Na językach". Dlatego w show "Azja Express" , który Szulim prowadzi, a Włodarczyk była uczestniczką - nie doszło do pojednania.

Włodarczyk podchodziła do Szulim z rezerwą jeszcze przed startem show. Doskonale pamięta, jak Aga wyśmiewała ją w programie „Na Językach". Niestety, Szulim nie zrobiła nic, by ocieplić ich stosunki. Była wyniosła i pyskata. Dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji – zdradza w rozmowie z Faktem osoba z produkcji.