Przez lata krzyżowano ze sobą różne gatunki psów, żeby stworzyć rasy o najbardziej pożądanych cechach wyglądu, temperamentu, a także inteligencji. Pojęcie psiej inteligencji różni się jednak od sposobu, w jaki rozumiemy je w odniesieniu do ludzi. Najmądrzejsze psy to zdaniem behawiorystów te, które najłatwiej wytresować. Do takich należą m.in. pudle.

Lista najmądrzejszych psich ras – na jakiej podstawie została ułożona

Amerykański neuropsycholog, Stanley Coren uszeregował psy należące do 110 ras pod względem inteligencji. Stosowanym przez niego kryterium była liczba powtórzeń danego polecenia, jakiej psy potrzebowały, żeby je przyswoić i procent poprawności wykonania danego polecenia. Psy należące do czołowej dziesiątki rozumiały polecenie powtórzone mniej niż 5 razy i poprawnie wykonywały je przynajmniej w 95% przypadków. Oto te rasy.

Border Collie

Pierwsze miejsce na liście Corena zajmuje border collie, wysoki na ok. 50 cm pies o biało-czarnym lub biało-czekoladowym umaszczeniu, najczęściej długowłosy. Jest to pies pasterski, bardzo aktywny, a jednocześnie przyjazny człowiekowi i uległy.

Pudel

Drugie miejsce na liście najinteligentniejszych psów zajmuje pudel. Jest to pies towarzyski i aktywny. Rasa ta została stworzona do polowań na wodne ptactwo. Pudle miniaturowe potrafią też wyszukiwać trufle.

Owczarek niemiecki

Owczarek niemiecki często jest „zatrudniany” jako pies policyjny i wojskowy, doskonale pełni też rolę psa obronnego. Jest przy tym łagodny dla dzieci. Najczęściej spotyka się owczarki niemieckie o umaszczeniu czarnym podpalanym i sierści krótkiej lub długiej.

Golden Retriever

Goldeny są dość dużymi psami aportującymi i płoszącymi. Psy z linii europejskiej najczęściej mają umaszczenie kremowozłote. Odmiana amerykańska jest nieco ciemniejsza, bursztynowa, czekoladowa, niekiedy czarna. Oprócz inteligencji psy tej rasy cechuje posłuszeństwo i łagodne usposobienie. Są doskonałymi psimi przewodnikami, dobrze dogadują się także z dziećmi.

Doberman Pinscher

Ta rasa psów pochodzi z Niemiec. Dobermany są psami o szlachetnym wyglądzie, smukłej sylwetce i czarnym umaszczeniu. Są typowymi psami obronnymi, stróżującymi, sprawdzają się też doskonale jako psy policyjne, m.in. ze względu na siłę fizyczną i szybkość poruszania się. Choć przywiązuje się do ludzi, kontakty dziecka z dobermanem powinny być nadzorowane przez właściciela psa.

Owczarek szetlandzki

Owczarek szetlandzki przypomina wyglądem owczarka collie, jest jednak nieco od niego niższy. Jest to pies pasterski, ale sprawdza się także jako pies stróżujący. Ma wesoły charakter, przywiązuje się do właściciela, jest przyjazny dla dzieci, szybko się uczy.

Labrador

Labradory to dość duże i masywne psy myśliwskie, aportujące. Mogą mieć kremowe, czekoladowe lub czarne umaszczenie. Są ruchliwe i energiczne, uwielbiają zabawy i potrzebują dużo ruchu. Doskonale współpracują z człowiekiem, są bardzo przyjazne dla dzieci.

Papillon

Choć psy tej rasy nie są w Polsce zbyt często spotykane, jest to jedna z najstarszych ras psów. Można zobaczyć je na obrazach XVI i XVII-wiecznych mistrzów, np. van Dycka i Goi. Papillony są nieduże (mają ok. 20-28 cm wzrostu i od 2 do 5 kg wagi), ich uszy przypominają skrzydła motyla, od francuskiego słowa papillon, czyli motyl, pochodzi zresztą nazwa tej rasy. Papillony są pogodnymi, energicznymi, ale posłusznymi i mało szczekliwymi psami.

Rottweiler

Te masywne i silne psy są doskonałymi pomocnikami policjantów. Przywiązują się do właściciela i członków rodziny, ale w stosunku do obcych wykazują dużą nieufność. Mają skłonność do uporu i dominacji. Potrzebują dużo ruchu i zdecydowanego prowadzenia.

Australian Cattle Dog

Australian cattle dog to rasa, która została wyhodowana, aby pomagać pasterzom w zaganianiu bydła. Psy tej rasy mają ok. 40-50 cm wzrostu i dość masywną budowę ciała. Ich krótka sierść może mieć błękitne lub rude umaszczenie, czasem z łatami. Psy te są ruchliwe, mało szczekliwe, mają silny instynkt obronny.

