Agnieszka Radwańska to nie tylko jedna z najbardziej utalentowanych polskich sportsmenek, ale także jedna z najpiękniejszych gwiazd sportu. Tenistka świetnie wygląda, dlatego nierzadko zapraszana jest to świetnych sesji zdjęciowych, w których zawsze wypada bardzo dobrze. Zobacz: Zjawiskowa Radwańska na czerwonym dywanie. W takiej wersji rzadko ją widzimy [FOTO]

Wielu zastanawia się nad sekretem jej urody. Piękna tenisistka zwierzyła się, jak dba o wygląd. Potrzebuje do tego całej masy kosmetyków, które najchętniej kupuje razem z siostrą:

Oczywiście, najczęściej kupujemy kosmetyki, bo tego używamy najwięcej. I tak, zwykle kupujemy je właśnie w Polsce, bo gramy w takich miejscach, gdzie po prostu nie ma możliwości zrobienia porządnych zakupów. Zdarza się, że jak wpadniemy przed wyjazdem do Krakowa do [drogerii], to wychodzimy z ogromnymi siatami. Ja się śmieję, że jeśli mamy nadbagaż, to dlatego, że nasze kosmetyczki ważą po 10 kilo! - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Shape".