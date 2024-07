Nie milkną spekulacje dotyczące obsady najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wygląda jednak na to, że Polsat kończy kompletowanie finałowego składu gwiazd, które zobaczymy na parkiecie. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, do ekipy show dołączyła właśnie Agnieszka Popielewicz. Polsatowska prezenterka mimo iż otrzymała propozycję udziału w roli uczestniczki, postanowiła pozostać przy tym co kocha najbardziej, czyli przy dziennikarstwie.

Popielewicz poprowadzi "Kulisy Tańca z Gwiazdami" emitowane na żywo po zakończeniu każdego odcinka. Na czym będzie polegała jej praca? Otóż Agnieszka będzie rozmawiała zarówno z uczestnikami jak i tancerzami.

Nie jest zaskoczeniem zatrudnienie prezenterki przy produkcji programu. Współpracuje ona ze stacją od wielu lat. Swoim profesjonalizmem wykazała się prowadząc kilka edycji festiwalu "Top Trendy" czy "Top of The Top", imprezy sylwestrowe oraz programy "Się kręci" czy "Gwiezdny cyrk".

"Taniec z Gwiazdami" zadebiutuje na antenie Polsatu już w marcu. Gospodarzami będą Krzysztof Ibisz i Anna Głogowska, w jury zobaczymy natomiast Michała Malitowskiego, Beatę Tyszkiewicz i Iwonę Pavlović. Nazwisko ostatniego jurora nie jest jeszcze znane. Kogo obstawiacie?

