Agnieszka Popielewicz od prawie trzech miesięcy jest szczęśliwą mamą małej Marty. Aktora po urodzeniu dziecka szybko wróciła do pracy i na salony. Dziennikarka od razu mogła pochwalić się nienaganną figurą, którą podkreślała przylegającymi do ciała strojami. Wszyscy ciągle pytają gwiazdę, o to jak wróciła do formy z przed ciąży. My również musieliśmy poznać ten sekret.

- Trochę się to dzieję poza mną. Geny, natura, optymizm, to że szybko powróciłam do aktywności, że udaje mi się godzić życie prywatne i zawodowe. Nie ma w tym żadnej tajemnicy, sytuacji, której nie mogłabym zdradzić. Po prostu tak się wydarzyło - powiedziała Agnieszka Popielewicz w rozmowie z AfterParty.pl.

Za każdym razem gdy widzimy dziennikarkę widać, że macierzyństwo jej służy. Nie tylko wygląda rewelacyjnie, ale nowa życiowa rola wyzwoliła z niej wiele nowych pokładów energii, która miejmy nadzieje już niedługo przełoży się na dalszy rozwój jej kariery.