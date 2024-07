Agnieszka Popielewicz od dłuższego czasu jest wierna stacji Polsat - zarówno w roli prowadzącej rozmaite programy, jak i konferansjerki, tak jak choćby na ostatnim festiwalu Top Trendy 2013, gdzie zachwyciła wszystkich swoją kreacją. Przypomnijmy: Piękna Popielewicz jak księżniczka w Sopocie

Okazuje się, że włodarze stacji postanowili wynagrodzić wysiłki Agnieszki i dostanie ona swój własny program. W rozmowie z AfterParty.pl Popielewicz zdradziła, że będzie on nazywał się "Polsat By Night", a jego tematyka to gwiazdy i nocne życie w wydaniu bardzo "glamour". Drugim prowadzącym będzie Marcin Cejrowski, a w Sopocie gwiazda kręciła odcinek pilotażowy. Zobacz nasze wideo:

