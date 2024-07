Agnieszka Kaczorowska planuje rozebrać się w magazynie dla mężczyzn? Gwiazda serialu "Klan" i "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się na wczorajszej imprezie Samochód Roku Playboya, gdzie zapytaliśmy ją, czy wkrótce możemy spodziewać się nagiej sesji z jej udziałem. Kaczorowska w rozmowie z Party.pl przyznała, że w tej nie ma takich planów - nie wyklucza jednak, że w przyszłości być może zobaczymy jej zdjęcia na okładce Payboya!

Nie mówię nie i nie mówię tak. Nie wiem co się wydarzy w moim życiu pod tym kątem. Póki co na wszystkie propozycje odpowiadałam negatywnie. Nie wiem jak będzie. Na razie nic takiego nie planuję. To nie był i na razie też nie jest ten moment, ale uważam, że nagie zdjęcia mogą być przepiękne, dlatego kto wie, może w przyszłości...