Niedawno media pisały, że Agnieszka Kaczorowska sporo przytyła. Ona milczała na temat najróżniejszych doniesień, np. że przytyła do roli w "Klanie". Agnieszka pierwszy raz w bardzo szczerym wywiadzie dla "Party" powiedziała, co tak naprawdę się stało.

Moje ciało jest bardzo podatne na wszelkie zmiany. Kiedy zaczynam więcej trenować, szybko chudnę, a jeśli ćwiczę mniej, automatycznie tyję. A ostatnio nie trzymałam diety. Gdy brakuje chwil radości – chyba wiele kobiet zna ten stan – idę na kawę z przyjaciółką, na ciacho z mamą. Moja psychika działa tak, że jak czuję się niespełniona, to uruchamia się moja słabość do słodyczy. Ja z dnia na dzień czułam, że coś jakby ściąga mnie w dół. Niby robiłam co trzeba – trenowałam, występowałam przed kamerami, ale wszystko było nie tak. Miałam świadomość, że zjeżdżam w dół i że nie umiem się zatrzymać", powiedziała w magazynie "Party"