Bożenka z "Klanu" nie należy do grzecznych dziewczynek. Pali papierosy, bije się z koleżankami, a starszego brata Maćka traktuje nie zawsze z szacunkiem. Inaczej jest w przypadku Agnieszki Kaczorowskiej, która w przeciwieństwie do swojej bohaterki jest dojrzałą nastolatką i mistrzynią tańca. Ostatnio młoda aktorka pojawiła się na egzaminie maturalnym dla gwiazd. Ubrana w czarno-biały zestaw, adekwatny do wydarzenia, nijak nie przypominała różowej córki Ryśka Lubicza.

Agnieszka z każdym dniem wygląda coraz seksowniej i dojrzalej. Zobaczcie sami:

