Agnieszka Wosińska w serialu "Klan" wcielała się w rolę Doroty Lubicz. Postać siostry zakonnej, którą grała aktorka, spotkał tragiczny koniec, po tym, jak po latach odeszła z serialu, aby skupić się na nowych wyzwaniach i projektach. Niedawno aktorka świętowała swoje 55. urodziny i cały czas jest aktywna zawodowo, a na co dzień można ją zobaczyć w aktualnym repertuarze Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jak zmieniła się Agnieszka Wosińska od czasów "Klanu"? Zobaczcie nowe zdjęcia aktorki.

Tak dziś wygląda Agnieszka Wosińska

Agnieszka Wosińska z "Klanem" była związana od 1997 roku. Burzliwe losy najsłynniejszej zakonnicy w Polsce śledziły miliony Polaków. Jak doskonale pamiętają widzowie serialu Dorota Lubicz po zerwanych zaręczynach i niespełnionej miłości zdecydowała się wstąpić do zakonu, skończyła medycynę i ostatecznie wyjechała na misje do Rwandy, gdzie zginęła tragicznie w wyniku walk plemiennych. W 2011 roku jej postać oficjalnie zniknęła z serialu. To Agnieszka Wosińska podjęła decyzję o odejściu z serialu i rzuciła się w wir nowych projektów. Zagrała m.in. w filmie "Hardkor Disko", "Moje córki krowy" czy "Plan B". Na swoim koncie ma też role w serialach "Belfer", "Szadź 2", "Rodzinka.pl" czy "Diagoza", a na co dzień gra w Teatrze Dramatycznym. Zobaczcie, jak zmieniła się Agnieszka Wosińska!

Rola Doroty Lubicz przyniosła aktorce ogromną rozpoznawalność i popularność, a postać, w którą się wcieliła, przez lata cieszyła się ogromną sympatią widzów "Klanu". Obejrzyjcie nowe zdjęcia Agnieszki Wosińskiej.

Agnieszka Wosińska Instagram @agnieszkawosinska