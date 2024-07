Agnieszka Kaczorowska o polskich WAGs.

Agnieszka Kaczorowska chciałaby zostać polską WAG? Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej przyniosły nam nie tylko sportowe emocje. Równie często, co o samych piłkarzach, prasa donosiła o życiu ich partnerek. Fani śledzili, co polskie WAGs robią w czasie wolnym i jak kibicują swoim partnerom w czasie meczów. Party.pl postanowiło zapytać Agnieszkę Kaczorowską, czy ona również chciałaby dołączyć do grona polskich WAGs. Gwiazda serialu "Klan" przyznaje, że chętnie stworzyłaby szczęśliwy związek z piłkarzem.

Nie mogłabym czekać i pachnieć ja muszę robić swoje, jestem bardzo aktywna. Ale wyobrażam sobie, że mogłabym (zostać polską WAG). Myślę, że gdyby mnie trafiła strzała amora, to myślę, że nic nie byłoby na tyle ważne, żeby tam usiąść i kibicować swojemu facetowi.

Co jeszcze Agnieszka Kaczorowska zdradziła przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

