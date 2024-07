Agnieszka Hyży niemal od dziesięciu lat spędza sylwestra w pracy. Choć prezenterka twierdzi, że przyzwyczaiła się do tej formy witania Nowego Roku, tegoroczny sylwester będzie dla niej absolutnie wyjątkowy:

W tym roku naprawdę się cieszę podwójnie, właściwie to potrójnie, bo spędzę sylwestra w moim rodzinnym mieście, więc mnóstwo znajomych, przyjaciół, rodzina wybierają się żeby z nami spędzić sylwestra. Spędzę go z mężem na scenie, więc to też kolejna radość. Szykuje się naprawdę fajna zabawa.