W życiu Agnieszki Chylińskiej ostatnio bardzo dużo się dzieje. Artystka wydała swoją trzecią książkę, myśli nad nową płytą z twórcami grupy O.N.A., a ponadto co tydzień pojawia się w programach live "Mam talent", gdzie wzbudza największą sensację. Przypomnijmy: Uśmiechnięta Chylińska w nowej fryzurze. Gwiazda zdominowała program

Chylińska niedawno spotkała się ze swoimi fanami podczas promocji książki. Na wydarzeniu pojawiła się również Agnieszka Jastrzębska, która przemaglowała wokalistkę z rozmów na temat dzieci dla "Dzień Dobry TVN". Piosenkarka opowiedziała m.in. o wyrzutach sumienia, które miała wtedy, kiedy oddała 2-letnią córkę Krysię do żłobka:

Jest śmieszne to, że moja córka chodzi do żłobka, i jest coś takiego, że te dzieci wyszły mi z domu i siedzę tam i pamiętam ten pierwszy czas, kiedy tak siedzę i mówię: "Co ja mam tego zrobić? Może kawę sobie zrobić? Ale tak trochę głupio". Więc zbieram te ubranka, lalki, rozumiesz, nie mogę nic nie robić. Powoli się przyzwyczajam, że jest ten czas na kawę i twórczość - przekonywała Agnieszka