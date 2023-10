Katarzyna Cichopek bardzo dba o swój wygląd i wizerunek. W swoich mediach społecznościowych najczęściej pokazuje się fanom w perfekcyjnie ułożonej fryzurze i pełnym makijażu. Tym razem jednak aktorka postanowiła pochwalić się relacją, na której pozuje bez grama makijażu. Katarzyna Cichopek ostatnio wybrała się do kliniki medycyny estetycznej, a tuż przed zabiegiem postanowiła pokazać się obserwatorom właśnie totalnie bez make-upu. Sami spójrzcie, jak gwiazda wygląda bez makijażu.

Katarzyna Cichopek pokazała się bez grama makijażu

Katarzyna Cichopek należy do grona najpopularniejszych polskich gwiazd. Aktorka, prezenterka, bizneswoman - jej zawodowe projekty można wyliczać długo. To wszystko sprawia, że gwiazda na co dzień jest chętnie obserwowana przez tysiące fanów na Instagramie. W tym miejscu Katarzyna Cichopek chętnie chwali się kolejnymi nowinami i najczęściej też pokazuje się w pełnym makijażu. Tym razem jednak aktorka zaprezentowała się swoim fanom w pełni naturalnej wersji.

Instagram/Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek tuż przed zabiegiem w klinice medycyny estetycznej odezwała się do swoich fanów i zaprezentowała w naturalnej odsłonie. Bez makijażu i filtrów gwiazda również wygląda świetnie! To wszystko dlatego, że aktorka oczywiście regularnie bardzo dba o swoją cerę. Co ciekawe, niedawno nawet wystartowała z kosmetykami do pielęgnacji własnej marki. Jak widać, pielęgnacja jest dla aktorki niezwykle istotna, a efekty regularnego dbania o cerę widać gołym okiem.

Instagram/Katarzyna Cichopek

A Wy, śledzicie Instagram Katarzyny Cichopek? Doceniacie szczerość gwiazd, które prezentują się w swoich mediach społecznościowych również bez filtrów i makijażu?

Instagram/Katarzyna Cichopek