21 czerwca 2026 Agata Rubik sięgnęła do domowego archiwum i na Instagramie pokazała prywatne ujęcia z jednej z ważniejszych chwil w życiu jej i Piotra Rubika. Był to jedynie pretekst do przekazania informacji o tym, że mieszkająca w Miami para celebrytów ma niemały powód do świętowania.

Agata i Piotr Rubikowie pokazali zdjęcia sprzed 18 lat

Historia Piotra i Agaty Rubików od początku była szeroko komentowana. Para wzbudzała emocje, pojawiały się opinie z zewnątrz, a różnica wieku często wracała w rozmowach o ich relacji. Przez lata zbudowali rodzinę, doczekali się dwóch córek i konsekwentnie układali życie po swojemu. Kilka lat temu Rubikowie zdecydowali się na dużą zmianę i przeprowadzili do Stanów Zjednoczonych. Dziś mieszkają w Miami i regularnie pokazują w mediach społecznościowych kulisy codzienności. Tym razem postanowili podzielić się z fanami swoim powodem do szczęścia.

W opublikowanych na Instagramie Agaty Rubik kadrach widać Agatę i Piotra Rubików w dniu ceremonii ich ślubu sprzed 18 lat. Fotografie opatrzono krótkim opisem, w którym żona kompozytora zwróciła uwagę na "pełnoletność" ich małżeństwa. Jasne stało się, że wspólnie świętują kolejną rocznicę powiedzenia sobie sakramentalnego "tak". Jednak Agata poinformowała o tym w swoim charakterystycznym, oszczędnym stylu. Wystarczyło jedno zdanie: "Pełnoletni w małżeństwie" i cztery fotografie z dnia ślubu, by wyrazić swoją wdzięczność za trwające 18 lat pożycie małżeńskie. Oczywiście w komentarzach nie zabrakło gratulacji i życzeń od internautów.

Lawina gratulacji dla Piotra i Agaty Rubików

Gdy tylko w mediach społecznościowych Agata i Piotr Rubikowie podzielili się swoim szczęściem z 18-tej rocznicy ślubu, wspierający parę na co dzień internauci nie odmówili sobie okazji do napisaniu miłych słów dla lubianej pary.

Gratuluję z całego serca. I życzę pięknej, prostej i słonecznej drogi razem.

Mieszkałam wtedy w okolicy gdzie braliście ślub i to pamiętam:) wszystkiego najlepszego dla Was.

Cudowni! Wszystkiego najlepszego czytamy w komentarzach.

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