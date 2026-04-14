18. edycja „Tańca z gwiazdami” powoli wchodzi do decydującego etapu. Tymczasem w mediach rozpoczęła się dyskusja, kogo zobaczymy w rywalizacji o Kryształową Kulę w kolejnej odsłonie show. Temperatura wokół nowej obsady produkcji rośnie, zwłaszcza że pojawiają się głosy gwiazd, które publicznie ujawniły, że otrzymywały zaproszenia do tanecznego programu. Ostatnio okazało się, że słynne małżeństwo mogło wystąpić w „Tańcu z gwiazdami”. Na co dzień para nie mieszka w Polsce.

Agata i Piotr Rubikowie mogli wystąpić w „Tańcu z gwiazdami”. To dlatego odmówili

Niedawno okazało się, że Agata i Piotr Rubikowie otrzymali zaproszenie do udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Celebrytka ujawniła kulisy w mediach społecznościowych podczas instagramowego Q&A. W rozmowie z fanami zdradziła, że produkcja walczyła o nią i jej męża. Para musiała jednak odmówić ze względu na problemy logistyczne. Warto przypomnieć, że od ponad dwóch lat celebryci mieszkają na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.

Mieliśmy zaproszenie do jesiennej edycji, ale to byłoby bardzo trudne logistycznie. Szczerze mówiąc, bardzo żałuję, bo to świetny program i być może trochę poprawiłabym swoje taneczne ruchy. Może jeszcze kiedyś się uda wyjaśniła Agata Rubik.

Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych razem z córkami. Para na co dzień wspiera Alicję i Helenę, które uczą się w Miami i planują dorosłe życie. Nic dziwnego, że rodzice nie mogli sobie pozwolić, by zostawić dziewczynki same i polecieć do Polski na tak długi czas.

Kto wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”? Padają pierwsze nazwiska

Już od wiosny widzowie zastanawiają się, kto wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”, zwłaszcza że - jak donoszą media - poszukiwania produkcji już trwają. Wiele mówi się też o tym, jakich uczestników będą szukali twórcy programu. Nie jest tajemnicą, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się twórcy internetowi, którzy swoją obecnością mogą przyciągnąć świeżą publiczność. Wymieniane są m.in. znane trenerki personalne jak Ewa Chodakowska.

Wystarczy spojrzeć na przykład Bagiego, który okazał się prawdziwą sensacją „Tańca z gwiazdami”. Przy okazji 18. edycji show duże nadzieje wiązano z udziałem Natsu, jednak sama influencerka dość szybko odpadła.

Instagram @agata_rubik