Agata Rubik razem z dyrygentem Piotrem Rubikiem od lat tworzą jedno z najbardziej znanych małżeństw w polskim show-bieznesie. Para wzięła ślub w 2008 roku, a w kolejnych latach doczekała się dwóch córek: Heleny i Alicji. Po długim czasie spędzonym w ojczyźnie zdecydowali się na rodzinną wyprowadzkę do Miami, skąd na bieżąco relacjonują swoje życie dzięki mediom społecznościowym. W nocy Agata odpowiedziała fanom na kilka pytań, nie przebierając w słowach.

Agata Rubik w mocnych słowach o Polakach

Agata Rubik postanowiła pierwszy raz w tym roku zorganizować na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedz. Choć razem z rodziną mieszka na obczyźnie już ponad dwa lata, to szczegóły dotyczące życia w Miami cały czas interesują internautów. Gwiazda udzieliła obszernych odpowiedzi swoim fanom, decydując się tym samym na dużą szczerość. Nie zabrakło też kontrowersyjnych wyznań.

Zapytana przez jednego z z fanów, jak wielu Polaków mieszka w Miami oraz czy są względem niej pomocni, odpowiedziała wprost.

Nie tak dużo, a na naszej wyspie jest ich super mało. Tu gdzie mieszkam, poznałam do tej pory 4 mieszkające tu na stałe Polki, z czego 3 są super. A z Polonią jak z Polakami z Polski. Jeden będzie pomocny, a drugi będzie się modlił, żeby Cię piorun trafił. napisała Agata Rubik

Odpowiadając na kolejne pytania, gwiazda zdradziła, dlaczego wyprowadziła się do Miami i przyznała, że nie chcą razem z mężem mieszkać obecnie w Polsce.

Już to mówiłam, ale powtórzę. Gdybyśmy chcieli mieszkać w Polsce, to byśmy mieszkali. Nikt nas stamtąd nie wypędził, przed niczym nie uciekaliśmy. To był nasz, a właściwie bardziej Piotra pomysł na zmianę życia, który okazał się bardzo stymulujqcy i dobry. wyznała gwiazda

Choć Rubikowie najczęściej pokazują swoje życie w Stanach Zjednoczonych w superlatywach, to wcześniej już nieraz opowiadali o niemiłych sytuacjach, jakie przeżyli, mieszkając na obczyźnie.

Tyle Rubikowie wydają na jedzenie w Miami

Spośród wielu zadanych przez internautów pytań, Agata postanowiła, że odpowie też na to związane z kosztami, jakie ponoszą za żywność w skali miesiąca. Wydatki podzieliła na standardowe zakupy spożywcze oraz jedzenie i napoje kupowane w restauracjach, kawiarniach.

W grudniu wyglądało to mniej więcej tak: $1500 na zakupy spożywcze, plus $2500 na restauracje, kawki i matche. przyznała Rubik

