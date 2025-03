W obliczu licznych opinii, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych, Michał Barczak postanowił zabrać głos. Fani zarzucają mu duże doświadczenie taneczne i twierdzą, że skończył szkołę baletową. Aktor postanowił się do tego odnieść.

Michał Barczak i Magdalena Tarnowska rozpoczęli swoją przygodę z 16. edycją "Tańca z Gwiazdami" w spektakularnym stylu. Już w pierwszym odcinku zachwycili jury, wykonując pełne pasji paso doble. Ich występ został nagrodzony maksymalną liczbą 40 punktów.

Fani jednak doszukali się informacji, że Michał Barczak skończył szkołę baletową. Internauci sugerują, że doświadczenie Barczaka jest niesprawiedliwe względem innych uczestników "Tańca z Gwiazdami".

Wszystko przepięknie, ale ukończył szkołę baletową, przecież to widać od razu… Czy to sprawiedliwe wobec innych?

W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Michał Barczak odpowiedział dosadnie na zarzuty kierowane w jego kierunku. Jego słowa tylko podsycą spekulacje?

Proszę oceniać mnie wobec tego surowiej. Wierzę, że jestem w programie rozrywkowym, nie na olimpiadzie. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby dać rozrywkę, to jest to moim zadaniem i nie zastanawiam się nad tym, czy to dla kogoś jest OK czy nie OK.

- powiedział dosadnie Michał.