A jednak! Rosja wycofała się z Eurowizji 2017! Europejska Unia Nadawców infromuje na oficjalnej stronie, że nadawca rosyjski nie będzie uczestniczył w Eurowizji 2017 po tym, jak Rosja odrzuciła dwie alternatywne opcje zaproponowane przez organizatorów – „zdalny” występ Yulii Samoylovej lub zmianę reprezentanta. O co chodzi? Eurowizja 2017 bez Rosji! Co się stało? Tegoroczny występ Rosji podczas Eurowizji od początku wzbudza mnóstwo kontrowersji. A to wszystko za sprawą reprezentantki kraju, Julii Samojołowej, poruszającej się na wózku, która w 2015 roku głośno wyrażała swoje poparcie dla przyłączenia Krymu do Rosji, przez co władze ukraińskie zabroniły jej przekroczenia granicy, a tym samym zablokowały występ podczas konkursu. Europejska Unia Nadawców negocjowała z władzami Ukrainy ewentualną zmianę decyzji. Rosja otrzymała dwie propozycje - Julia mogłaby wystąpić za pośrednictwem transmisji satelitarnej lub zmienić reprezentanta. Blokowanie przez rząd ukraiński występu Rosji zostało jednak ostro skrytykowane przez EBU. Zobacz: Eurowizja grozi Ukrainie wykluczeniem z festiwalu za blokowanie występu Rosji! Teraz wszystko jasne - Rosja wycofuje się z Eurowizji 2017! To oznacza, że w konkursie weźmie 42, a nie 43 państwa. Jak całą sprawę komentuje Julia? Oczywiście, że jestem zawiedziona, ale nie rozpaczam – nigdy nie tracę wiary i nie spuszczam głowy (…) Tak czy siak zrobiłam to, co chciałam – nauczyłam się angielskiego, przygotowywałam piosenkę, próbowałam nie czytać wiadomości i być z dala od tego zgiełku. Wciąż nie miałam czasu zobaczyć stroju na Eurowizję – na razie tylko o nim rozmawialiśmy. - mówi Julia w rozmowie z Kp.ru. Zobacz: Kasia Moś odwiedziła redakcję Party.pl! Zobaczcie, co z nami robiła! Historia Rosji na Eurowizji Rosja na konkursie Eurowizji...