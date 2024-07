Choć od rozpadu kilkuletniego związku pomiędzy Wiktorią Gąsiewską a Adamem Zdrójkowskim mija już rok, to jednak dla fanów, którzy kibicowali parze, jest to wciąż interesujący temat. Wielu z nich uważa, że aktorzy "Rodzinki.pl" bardzo do siebie pasowali. Wiktoria Gąsiewska, która niedawno potwierdziła swój związek z Jasperem Sołtysiewiczem, była od tamtej pory łączona m.in. z Wojtkiem Golą. Reporterka Party.pl spytała Adama Zdrójkowskiego o to, jak od tamtej pory wygląda jego relacja z byłym uczestnikiem "Warsaw Shore".

Adam Zdrójkowski o relacji z Wojtkiem Golą. "Byliśmy kumplami"

Na pytanie o to, jak układają się stosunki pomiędzy nim a Wojtkiem Golą, Adam Zdrójkowski przyznał, że jego znajomość z gwiazdorem "Warsaw Shore" nie miała nigdy zbyt zażyłego charakteru. Mimo to, kiedy w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Wiktoria Gąsiewska i Wojtek Gola spotykają się, był zaskoczony.

Ja nie miałem z Wojtkiem żadnej relacji jakieś wielkiej przyjacielskiej, jakiejś znajomości. Byliśmy kumplami, jak najbardziej, znam się z Wojtkiem i mieliśmy wiele wspólnych historii razem. Trochę mnie zaskoczyła ta sytuacja, która tam się wydarzyła, ale życie toczy się dalej, nie mogę tu mieć do kogoś jakiegoś żalu - podsumował.

Adam Zdrójkowski przyznał także, że przez chwilę miał do Wojtka Goli żal. Co jeszcze mówi o tamtej sytuacji? Zobaczcie rozmowę z naszą reporterką.

