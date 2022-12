Wiktoria Gąsiewska pokazała romantyczne zdjęcia z partnerem. Zakochani nie szczędzili sobie czułości

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są ze sobą już od lat. Para razem pracuje na planie "Rodzinki.pl", wystąpiła razem w show "Dance, dance, dance" i jest ze sobą w życiu prywatnym. Wszystko wskazuje na to, że Adam i Wiktoria są niemal nierozłączni, na co wskazują również najnowsze fotografie zakochanych. Obecnie para przebywa w Zakopanem, jednak nie jest na wakacjach, a pracuje na planie wspólnego projektu. Nie wiadomo, czy to nowe wyzwanie, czy może plan kolejnych odcinków "Rodzinki.pl". W przerwach od pracy zakochani nie szczędzą sobie czułości. Zobaczcie poniżej, jak urocze zdjęcie pokazała Wiktoria. Wiktoria i Adam są w sobie szaleńczo zakochani Aktorzy mimo młodego wieku tworzą wyjątkowo dojrzałą relację. Choć potrafią się nieźle pokłócić, co mogliśmy zobaczyć za kulisami "Dance, dance, dance" , to jednak ich uczucie kwitnie i jest wyjątkowo silne. Widać to nawet na zdjęciach! Tym razem Wiktoria pokazała uroczą fotografię, jak całuje swojego ukochanego. To zdjęcie oczarowało fanów pary! Buziaczek w przerwie na planie 💙 #love - napisała Wiktoria. Wyświetl ten post na Instagramie. Buziaczek w przerwie na planie 💙 #love Post udostępniony przez 🌸Wiktoria Gąsiewska🌸 (@wiktoria_gasiewska) Lip 4, 2019 o 6:15 PDT Pasujecie do siebie Najlepsza para na całym świecie Ślicznie razem wyglądacie Ale słodko - pisali fani. Musimy przyznać rację fanom Wiktorii i Adama. Tak zgrana para w show-biznesie to rzadkość! Myślicie, że...