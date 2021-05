Adam Zdrójkowski szczerze o pocałunku z Julią Wieniawą! "Miałem duży problem"

Adam Zdrójkowski w najnowszym wywiadzie opowiedział o... pocałuku z Julią Wieniawą! Aktor, który zdobył ogromną popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" w rozmowie z youtuberami, którzy prowadzą w sieci kanał Wip Bros, przyznał, że to właśnie na planie hitu TVP po raz pierwszy w ogóle całował się z dziewczyną. Jak wspomina pocałunek z Julią Wieniawą?

Serial "Rodzinka.pl" przez wiele lat był prawdziwym hitem TVP. Niestety, na początku 2020 roku media przekazały informacje, że produkcja zniknie z ekranu. Ostatni odcinek serialu o rodzinie Boskich został wyemitowany dokładnie 3 maja 2020 roku.

Teraz, ponad rok od ostatniego odcinka "Rodzinki.pl" Adam Zdrójkowski w internetowym wywiadzie dla Wip Bros opowiedział o pocałunku z Julią Wieniawą na planie serialu. Młody aktor zdradził, że przed pocałunkiem ze swoją serialową partnerką, nigdy wcześniej nie całował się z dziewczyną.

Pamiętam, że miałem duży problem całować się dziewczyną na początku swojej kariery, bo wcześniej nie robiłem tego z żadną inną dziewczyną. A tu na planie gdzie jest 50 czy 60 osób muszę to zrobić. To było z Julką Wieniawą - mówił Adam Zdrójkowski. (...) Nie, ona nie miała problemu! Ona była taka hop do przodu powiedzmy. Ona była też starsza ode mnie o rok, ja miałem jakoś 13 albo 14 lat- dodał.