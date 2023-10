Adam Zdrójkowski zaliczył wpadkę podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie. Podczas przerw między występami, kiedy zachęcał publiczność do wysyłania sylwestrowych zdjęć i oznaczania mediów społecznościowych stacji, wraz z towarzyszącą mu dziennikarką Radia ZET przeglądali nadesłane materiały, zachwycając się pomysłowością widzów... Wtedy kamery pokazały, co faktycznie oglądali.

Sylwester Polsatu 2022/2023: Adam Zdrójkowski zaliczył wpadkę

Koncerty na żywo rządzą się swoimi prawami i trudno przewidzieć, co może pójść nie tak. Podczas Sylwestra TVP Zenek Martyniuk zaliczył wpadkę z playbackiem. Wszyscy mówią również o tęczowych opaskach Black Eyed Peas, co Tomasz Kammel na bieżąco próbował tłumaczyć, mówiąc, że wszystko było ustalone ze stacją, w co widzowie nie wierzą. Internauci zawiedzeni są również występem Patricka Kelly, ale tego dnia nie tylko playback zawiódł. Wpadkę zaliczył także Adam Zdrójkowski, który miał przeglądac na tablecie zdjęcia widzów.

- Cały czas nam przesyłacie zdjęcia, już patrzę na naszym tablecie. O jest dużo kolejnych fajnych fotek - mówił.

- O wow! - ekscytowała się współprowadząca.

Ekspresyjność Adama Zdrójkowskiego przed kamerami jednak była tak duża, że za mocno obrócił trzymany tablet w stronę kamer, przez co widzowie mogli zauważyć, że zamiast zdjęć, które według tego, co mówił powinny się tam znajdować, była kartka z tekstem, który prawdopodobnie czytał. Wideo z wpadką od razu trafiło do sieci i powoli staje się viralem.

Internauci nie podarowali Adamowi Zdrójkowskiemu zabawnej wpadki i śmiali się z tego, co obnażyły kamery stacji:

- Bo to jest papierowy tablet żeby zmienić stronę wyrywa się kartkę ????????????????????

- ???????????? Niezły ten tablet, taki magiczny .Woow????????

- To samo wyłapałem ???? Gra aktorska na najwyższym poziomie ????????????

- Świetny papierowy tablet ????

- Aleee masakra ????????????????????????????????

Podsumowali, że całą sytuację najlepiej zobrazowali ludzie znajdujący się tuż za prowadzącymi, którzy od początku wiedzieli, co znajduje się na tablecie:

Drugi plan sam ocenił te fotki ????????????

Lubicie wyłapywać wpadki?

