Adama Zdrójkowskiego i Julię Wieniawę połączył kolejny projekt! Aktorzy serialu „Rodzinka.pl” od jakiegoś czasu współpracują z marką Fanta - występują w rolach Młodzieżowego Działu Marketingu. Razem z youtuberami - Marcinem Dubielem oraz Stuu wystąpili już w kilku kampaniach! Teraz można ich podziwiać w najnowszym spocie.

Adam Zdrójkowski i Julia Wieniawa w… musicalu!

Nowy spot to z udziałem młodych gwiazd to prawdziwy musical. Możemy w nim nie tylko zobaczyć aktorów, ale także usłyszeć jak śpiewają. Główny wokalny wątek należy do Julii Wieniawy, która jak wiadomo, jest również piosenkarką. Adamowi Zdrójkowskiemu przypadła niewielka rola - aktor siedzi i trenuje z napojami zamiast hantlami. Zobaczcie spot z udziałem gwiazd!

Adam Zdrójkowski i Julia Wieniawa razem spędzają dużo czasu

Julia i Adam spotykają się nie tylko na planie serialu, ale teraz także i reklamy!