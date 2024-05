Artystka od lat pracuje na wysoką pozycję w branży. Nie chodzi utartymi ścieżkami, jest wierna swoim ideałom i wytrwale realizuje obrane cele (nawet, jeżeli musi iść pod prąd i mierzyć się z krytyką). Ma wiele pasji, które napędzają ją do działania. To prawdziwa inspiracja!

Młoda aktorka i piosenkarka, znana z aktywnego udziału w różnorodnych projektach, została nową ambasadorką marki L'Oréal Paris w Polsce. To ważne wydarzenie nie tylko dla samej gwiazdy, lecz także dla polskiego show-biznesu.

Wszechstronność, talent i fakt bycia wzorem dla młodego pokolenia uczyniły Julię Wieniawę głosem naszych młodszych klientek. To kobieta, która inspiruje innych i idzie pewnie przez życie, przekonując nas, że jest tego warta. Jej wartości nie oddalają nas od marki, lecz zbliżają, stając się jej uosobieniem - mówi Apostolos Maros, Dyrektor marketingu L’Oréal Paris w L'Oréal Polska & Bałtyki.

Silna, ambitna i przedsiębiorcza

Decyzja marki L'Oréal Paris o wyborze Julii Wieniawy na ambasadorkę w Polsce nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę jej wszechstronność, charyzmę i inspirujący wpływ na młodych ludzi. Od momentu debiutu na małym i wielkim ekranie zdobyła serca widzów niepowtarzalnym stylem i profesjonalizmem. Jej zaangażowanie w różnorodne projekty artystyczne, w tym również te muzyczne i teatralne, sprawiło, że stała się ikoną dla wielu młodych Polek.

Rola ambasadorki L'Oréal Paris to nie tylko zaszczyt, ale również duże wyzwanie. Marka jest znana z promowania różnorodności i akceptacji siebie. Julia Wieniawa, reprezentująca młodzieńczą energię, autentyczność i pozytywny przekaz, idealnie wpisuje się w jej filozofię.

W obliczu szybkiego rozwoju świata i zauważalnej różnicy pokoleń, kluczowe jest dobranie właściwej ambasadorki do składu L'Oréal Paris. Chcemy poszerzać horyzonty, tłumacząc naszą komunikację na język młodszych generacji. Chcemy kształtować przyszłość promując nasze wartości z pomocą silnych kobiet, takich jak Julia Wieniawa w Polsce - dodaje Apostolos Maros, Dyrektor marketingu L’Oréal Paris w L'Oréal Polska & Bałtyki.

Dla Julii Wieniawy rola ambasadorki L'Oréal Paris to nie tylko okazja do współpracy z renomowaną marką, lecz także możliwość inspirowania innych do bycia sobą i świadomego dbania o siebie. Jej optymistyczne podejście do życia, wewnętrza siła, pasja, naturalna uroda i dbałość o styl, idealnie współgra z ideami, które wyznaje L'Oréal Paris.

To bardzo ważny dla mnie dzień. Niezwykle wzruszona i zaszczycona pragnę was poinformować, że zostałam oficjalną polską ambasadorką absolutnie ikonicznej marki L’Oréal Paris. Cieszę się, że dołączam do grona tak wspaniałych i inspirujących kobiet, które od lat promują hasło „Jesteś tego warta”. Hasło, które ma w sobie ogromną moc i cały szereg znaczeń. Hasło, które towarzyszy mi od dziecka i z którym niezwykle się utożsamiam. Tak. Jestem tego warta. I jestem z tej współpracy ogromnie dumna – podkreśla Julia Wieniawa.

Mat. prasowe

Nic nie dzieje się przypadkiem. Do miejsca, w którym znajduje się Julia Wieniawa, doprowadziły ją konsekwencja, odwaga i upór. Nie mamy żadnych wątpliwości, że jeszcze wiele wspaniałych projektów i sukcesów jest przed nią!

Materiał promocyjny L'Oréal Paris